Céline Dion despede-se de amigo: “Vou amar-te sempre”

Jean-Pierre Ferland morreu no sábado, 27 de abril, aos 89 anos. Nas redes sociais, a cantora Céline Dion despediu-se do amigo.

O cantor esteve três meses internado e acabou por morrer este sábado, 27 de abril, aos 89 anos. Céline Dion partilhou uma fotografia com Jean-Pierre Ferland e despediu-se do amigo.

“Escreveste-me beijos que me iluminam melhor do que todas as estrelas. A vida da corte levou-te com os cadernos de amor do meu quarto no Hotel Saint-Amant. As mulheres que tanto amaste estão tristes. A noite desce a chorar. Adeus, Jean-Pierre. Vou amar-te sempre, sempre, sempre…”, escreveu a intérprete de “The Power of Love”.

“O Jean-Pierre Ferland era um poeta e compositor, ‘showman’ e apresentador de televisão. Um verdadeiro cavalheiro que amava as mulheres, escrevendo centenas de canções que se tornaram parte das nossas vidas. Duas delas foram escritas para mim, criando uma forte ligação entre nós”, recordou.

“Presto aqui homenagem ao seu falecimento usando palavras escolhidas dessas canções. Descansa em paz, querido amigo. Irás permanecer para sempre no meu coração”, rematou.