Céline Dion reaparece em público anos depois de diagnóstico de doença grave

A lutar contra o Síndrome de Pessoa Rígida, Céline Dion apareceu em público pela primeira vez em três anos após o diagnóstico da doença.

Céline Dion está a lutar contra uma doença neurológica rara: Síndrome de Pessoa Rígida, que impede o uso das cordas vocais, leva a uma rigidez progressiva, principalmente na zona das ancas e extremidades, e provoca espasmos.

Contudo, pela primeira vez em três anos, a cantora apareceu em público. A artista esteve em Las Vegas, nos Estados Unidos, a apoiar a equipa de hóquei Montréal Canadiens no jogo contra os Vegas Golden Knights.

Depois da partida, Céline esteve no balneário da equipa, acompanhada dos filhos, tendo estado com o treinador do Montréal Canadiens e com a vice-presidente de comunicação da equipa, que partilhou uma imagem do encontro nas redes sociais.

“Ótima visita no nosso jogo em Vegas ontem. Obrigada, Céline Dion, pela sua grande generosidade. Toda a equipa ficou muito feliz em conhecê-la”, escreveu a profissional de comunicação.

A cantora também fez uma partilha no Instagram, onde posa ao lado de jogadores da equipa.

“Os meus rapazes e eu divertimo-nos tanto a visitar os Montréal Canadiens depois do jogo de hóquei com os Vegas Golden Knights em Las Vegas. Jogaram tão bem, que jogo! Obrigada por nos encontrarem depois do jogo, pessoal! Isso foi memorável para todos nós. Tenham uma ótima temporada”, escreveu Céline Dion.