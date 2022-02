César Mourão assinala aniversário da filha: “Apaixonado por estes olhos”

César Mourão fez questão de assinalar publicamente o 12.º aniversário da filha Mariana, com uma fotografia rara nas redes sociais.

O humorista opta por manter a vida pessoal afastada das redes sociais. No entanto, esta segunda-feira, o comediante abriu uma excepção e publicou uma fotografia ao lado de Mariana.

“12 anos apaixonado por estes olhos”, escreveu César Mourão sobre a aniversariante.

Diversas caras conhecidas juntaram-se para enviar mensagens de parabéns à filha do também apresentador do programa “Terra Nossa” (SIC). “A mais linda!” escreveu a atriz Carolina Loureiro. “Parabéns do tio Velhote. Parabéns, meu puto!” atirou o comediante Carlos M. Cunha.

Além de Mariana, César Mourão também é pai de Martim e Xavier. Os dois meninos são fruto da relação amorosa entre o humorista e Joana Lousão.