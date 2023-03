César Mourão apadrinha estreia de jogador Pedro Gonçalves no “Vale Tudo”

César Mourão apadrinhou a estreia do jogador do Sporting Pedro Gonçalves no “Vale Tudo”, na SIC, ou não fossem ambos do mesmo clube.

Numa surpreendente aparição em televisão, por ser discreto por natureza, Pedro Gonçalves, ou “Pote”, alcunha no Sporting, estreou-se na noite deste domingo em alguns jogos do “Vale Tudo”, da SIC.

O médio “leonino” divertiu-se, particularmente quando teve de decidir qual dos famosos em estúdio – César Mourão e Rui Unas -, imitava melhor o golo de meio-campo que marcou ao Arsenal, em jogo da Liga Europa.

Pedro Gonçalves teve uma receção muito especial no “Vale Tudo” e foi apadrinhado por César Mourão, outro sportinguista.