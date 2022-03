César Mourão: “Abdicarei do meu cachet para dividir pelos músicos e técnicos”

César Mourão fez um apelo às entidades organizadoras para não cancelarem os espetáculos face à pandemia. O humorista garantiu que, no próximo trabalho ao vivo, vai abdicar do cachet para dividir com a equipa.

Apesar de ter pensado duas vezes em manifestar a opinião publicamente, o comediante alertou, no perfil de Instagram, para que não cancelassem os espetáculos, mesmo com a renovação do Estado de Emergência.

“Hesitei em fazer este post, porque até já fiz o mesmo sem o dizer, mas serve para que seja mais um alerta. Não cancelem espetáculos, há mesmo muita gente sem trabalho”, afirmou.

De seguida, o também apresentador do programa “Terra Nossa” (SIC) referiu que vai dividir o seu cachet com a equipa para que dê para todos.

“Dia 27 farei Campo Pequeno e abdicarei do meu cachet para dividir pelos meus músicos e técnicos. Estão comigo há muitos anos tenho que estar com eles neste”, afirmou César Mourão.