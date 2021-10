César Mourão emociona-se com Goucha: “Que forma tão genuína de fazer televisão”

César Mourão emocionou-se com Manuel Luís Goucha, destacando a “generosidade” e “forma tão genuína de fazer televisão” do apresentador da TVI.

O humorista comentou a recente entrevista a Carlos M. Cunha, no programa “Goucha”, da TVI, e confessou que se emocionou com o amigo, mas, sobretudo, com as palavras do apresentador.

“O Manuel Luís Goucha entrevistou um dos homens da minha vida. O meu irmão Carlos M. Cunha emociona-me a cada vez que ele se emociona. E tudo o que sinto por ele, ele sabe”, referiu, no Instagram.

“O Carlos já não me surpreende, mas o Goucha deitou-me abaixo. Que generosidade e que forma tão genuína de fazer televisão”, acrescentou.

‘Assinei a opto por causa do César’, muito obrigado Goucha. Sem palavras”, afirmou, depois de Manuel Luís Goucha ter revelado que subscreveu a plataforma de streaming da SIC para ver César Mourão na série “Esperança”.