César Mourão faz anos e recebe mensagem do amigo Rui Unas

César Mourão completa 44 anos, esta segunda-feira, 1 de agosto, e o amigo Rui Unas fez questão de assinalar a data nas redes sociais.

É dia de festa em casa do humorista, que festeja mais um aniversário. Entre as várias mensagens de parabéns, o comediante recebeu uma mensagem do apresentador e ator.

“O macaco mor faz anos! Bom, César Mourão, todo o teu sucesso é merecido pelo teu enorme talento e trabalho! É um privilégio de todos sermos teus contemporâneos e meu por ser teu amigo! Avé, César”, escreveu.

Rapidamente, vários internautas juntaram-se a Rui Unas para enviar mensagens de parabéns ao aniversariante. “Parabéns, muitas felicidades!” comentou uma fã. “Muitos parabéns, César! Tem um dia muito feliz e cheio de coisas boas”, atirou outra.