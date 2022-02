César Mourão publica fotografia rara com a companheira

César Mourão publicou, esta terça-feira, 10 de agosto, uma fotografia rara nas redes sociais. O humorista surgiu ao lado da companheira, Joana Lousão.

O comediante tem por hábito partilhar momentos do trabalho no perfil de Instagram, deixando a vida pessoal em privado. No entanto, esta terça-feira, o humorista abriu uma excepção.

O profissional da SIC dividiu com os fãs uma imagem rara em que aparece ao lado da sua mais-que-tudo na praia. “Demoro tanto a tentar ficar bem que a minha mulher adormece”, brincou César Mourão.

Entre as várias gargalhadas dos internautas, destaque para a reação da cantora Gisela João e da jornalista Ana Patrícia Carvalho que se mostraram rendidas ao momento de brincadeira do humorista.

O casal tem dois filhos, Martim e Xavier. Lembre-se que César Mourão é, ainda, pai de Mariana, que nasceu durante uma relação terminada.