César Mourão lança disco de originais e já tem concertos marcados

César Mourão já tinha dado provas em alguns filmes em que participou que tem voz para cantor, porém, agora surge a confirmação.

Através do seu perfil de Instagram, o ator revelou que se vai aventurar no mundo da música e conta já com um disco e concertos agendados.

“Novidades fresquinhas logo pela manhã. Disquinho de originais que até vos lixo. É comparecer meus macacos”, escreveu o intérprete.

Na imagem partilhada por César Mourão é possível ver as datas dos espetáculos que tem marcados. A 15 de abril estará no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, e a 28 de abril na Super Bock Arena, no Porto.

Sónia Tavares e João Manzarra deram os parabéns ao artista, com o apresentador a deixar uma brincadeira nas redes sociais: “Que show. Se precisares de bailarino para abertura estou por aqui”.