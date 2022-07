César Mourão mostra nova imagem do rosto do filho

Apesar de reservado no que diz respeito à sua vida privada, César Mourão partilhou com os seus seguidores que o filho mais novo, Xavier, de um ano, está a tentar deixar a chupeta.

Foi através do InstaStories, ferramenta do Instagram, que o humorista, de 43 anos, brincou com a situação.

Num primeiro momento, o comediante partilhou uma imagem do objeto e disse: “E assim nos deixa. 2020-2022. Paz à sua alma. (A seguir falecem os pais sem saber se ele irá adormecer sem o seu tesouro)”.

Momentos mais tarde, César Mourão partilhou uma fotografia do menino e referiu: “O gajo a fingir que passa bem sem a p*** da chucha”.

Recorde-se que César Mourão é ainda pai de Martim, de três anos, que tal como Xavier é fruto da relação com Joana Lousão, e Mariana, de 12 anos, fruto de um relacionamento anterior.