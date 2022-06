César Mourão partilha foto do filho Martim: “Mesma postura do pai”

César Mourão partilhou, esta quinta-feira, 9 de junho, uma fotografia do filho Martim. Os internautas elogiaram a postura do filho, referindo que é igual à do pai.

O comediante recorreu ao perfil de Instagram para se demonstrar orgulhoso do filho, de três anos, fruto da relação amorosa com Joana Lousão.

“Bom cenário, meu puto”, afirmou o humorista.

Rapidamente, diversos internautas elogiaram o filho do também ator. “Mesma postura do pai. Lindo!” comentou uma seguidora. “Que doce! E… posição ‘à Pai’” atirou outra admiradora.

Além de Martim, César Mourão e Joana Lousão são pais do filho mais novo, Xavier. Por sua vez, o humorista ainda é pai de Mariana, de 13 anos, que nasceu durante um relacionamento anterior.