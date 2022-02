César Mourão: “Quando é que o público regressa às plateias?”

View this post on Instagram

Hoje tenho uma pergunta muita objectiva para todos vós. Muito se fala de quando será que os artistas regressam ao palco, mas mais importante que isso é quando é que o público regressa as plateias. Hoje, os actores, músicos, produtores têm muitas dúvidas e medos. Espectáculos agendados para depois do verão, mas sem termos certeza se vocês vão. A pergunta é directa: cumprindo as regras de higiene, segurança, distanciamento etc… vão?? Vêem-se numa plateia nessa altura? Sei que é apenas uma amostra pouco significativa mas era importante saber de vocês. Esperemos nos ver por lá.