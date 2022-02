César Mourão reage em fúria a crítica de cibernauta a foto do filho

César Mourão reagiu, esta quarta-feira, 11 de agosto, ao comentário negativo de um internauta sobre a fotografia partilhada pelo humorista nas redes sociais de um dos filhos.

O comediante publicou, no perfil de Instagram, uma imagem desfocada de um dos filhos a brincar na praia. A publicação acabou por gerar polémica devido ao comentário de um seguidor.

“As p#### das lentes que metem as cabecinhas focas e o resto não… têm de ser usadas com estética. Como está, não faz sentido”, comentou o internauta. De seguida, o humorista respondeu à letra, e visivelmente aborrecido, à crítica: “E as p#### das opiniões sem perguntar nada?”

Diversos fãs do artista apoiaram a reação do profissional da SIC. “Que tiro”, “Brutal”, “Podias ter ido dormir sem ouvir esta” e “É assim que se faz desaparecer um português” servem a título de exemplo.

César Mourão e a companheira, Joana Lousão, têm dois filhos, Martim e Xavier. Por sua vez, o humorista também é pai de Mariana, fruto de um relacionamento terminado.