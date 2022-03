César Mourão: “Há quatro anos no Rio de Janeiro acontecia magia”

César Mourão lembrou os momentos que viveu há quatro anos durante o carnaval no Rio de Janeiro, no Brasil, com Daniel Oliveira e Ricardo Pereira.

O humorista, de 42 anos, recorreu ao perfil de Instagram para viajar no tempo até ao Carnaval de 2017, com uma fotografia em que surge ao lado do diretor de Programas da SIC e do protagonista da novela “Amor Amor”.

“Há quatro anos no Rio de Janeiro acontecia magia. O sambódromo foi pequeno para tanto samba”, recordou o comediante na legenda.

Entre os diversos comentários que surgiram, João Manzarra questionou: “Eles dançam como nós”. Rapidamente, César Mourão respondeu: “Nem pensar. Nós páramos o Rio de Janeiro”.