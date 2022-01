César Peixoto demite-se e regressa para junto de Diana Chaves

César Peixoto e Diana Chaves estarão juntos novamente em Lisboa. O treinador saiu do comando técnico do clube minhoto Moreirense por iniciativa própria.

Depois de vários meses sozinha em Lisboa com a filha de ambos, Pilar, a apresentadora, de 39 anos, terá novamente a companhia do marido, que estava no Minho. De acordo com um comunicado do clube da I Liga de futebol, este sábado, 2 de janeiro, o treinador, de 40 anos, despediu-se.

“O Moreirense Futebol Clube – Futebol SAD informa que, por iniciativa de César Peixoto, foi solicitada a rescisão de contrato, agradecendo todo o profissionalismo ao treinador, bem como à sua equipa técnica, desejando-lhes os maiores sucessos desportivos e pessoais”, lê-se em comunicado publicado no site oficial dos minhotos.

Recorde-se que quando César Peixoto foi anunciado como novo treinador do clube, Diana Chaves revelou estar orgulhosa pelo desafio profissional e fez ainda uma declaração de amor no Instagram.

“Quem te conhece bem, sabe a pessoa maravilhosa que és. Coração puro, caráter forte e incorruptível. Pai incansavelmente dedicado. Só quem te conhece bem, sabe o quanto trabalhas arduamente para seres o melhor que podes e o quão humilde és para ouvires sempre quem está disposto a aconselhar-te”, referiu.

Além da filha em comum do casal, Pilar, o também antigo futebolista é pai de Rodrigo, da relação anterior com Isabel Figueira.