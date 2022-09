César Peixoto encanta seguidores com novo retrato dos filhos

César Peixoto derreteu o coração dos seus seguidores quando, esta quarta-feira, 31 de agosto, partilhou um novo retrato dos seus filhos.

No seu perfil de Instagram, o treinador do Paços de Ferreira publicou uma fotografia de Rodrigo e Pilar na praia. A publicação do técnico somou vários elogios da parte dos internautas.

Como legenda o companheiro de Diana Chaves apenas usou um emoji em forma de coração.

Recorde-se que Rodrigo, filho mais velho do ex-jogador de futebol, é fruto da relação terminada com Isabel Figueira e a filha Pilar nasceu durante o atual relacionamento com Diana Chaves.