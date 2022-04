“Chapadas na cara”. Mãe de Diogo Carmona revela-se alvo de violência do ator em tribunal

Patrícia Carmona, mãe de Diogo Carmona, alegou ter sido vítima de violência por parte do filho durante a audiência que aconteceu no Tribunal de Cascais. O ator terá negado tudo.

A progenitora do ator revelou perante o juiz que a relação com o filho estava em má condições há cinco anos e que este a tratava “muito mal”. Durante este tempo, segundo Patrícia, o ator chamava-lhe nomes e batia-lhe.

De acordo com a revista “TV Mais”, o relacionamento entre os dois foi piorando de dia para dia, passando de situações esporádicas de agressão para episódios regulares. A certa altura, a mãe do ator terá dormido no carro com medo.

“Deu-me estalos, apertou-me o pescoço ou o maxilar com força. Socos, chapadas… Chegou a uma altura em que começou a ser recorrente”, contou Patrícia Carmona em tribunal, alegando que o uso de canábis por parte do ator potenciou estas ações.

Perante estas acusações, Diogo Carmona argumentou que a violência só aconteceu quando se queria defender de atos abusivos da mãe. O ator vai mais longe e admitiu que tudo isto se tratará de um “plano” da sua mãe e avó.