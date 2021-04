Atriz Charlyne Yi acusa James Franco: “É um predador sexual”

Charlyne Yi acusou James Franco de ser “um predador sexual”, lembrando um episódio que terá acontecido quando tentou sair das filmagens de “Um Desastre de Artista”.

A atriz recorreu ao perfil de Instagram para acusar James Franco de ser um “predador sexual”. A intérprete contou que, quando tentou desvincular-se do filme, foi impedida e alvo de tentativa de suborno.

“Quando tentei colocar fim ao contrato legal e sair de ‘The Disaster Artist’, porque James Franco é um predador sexual, eles tentaram subornar-me com um papel maior. Chorei e disse que isso era exatamente o oposto do que eu queria, que não me sentia segura a trabalhar com um predador sexual de mer&%”, disse.

“Eles minimizaram a situação e disseram que Franco foi um predador no passado e que ele mudou, quando eu ouvi falar dele a abusar de mulheres jovens naquela semana”, acrescentou.

Charlyne Yi foi mais longe e afirmou que o produtor do filme e ator Seth Rogen sabia da tentativa de suborno: “Foi um dos produtores deste filme, então ele definitivamente sabe sobre o suborno e porque quis sair. Seth também fez um sketch no ‘Saturday Night Live’ com Franco, permitindo que ele atacasse crianças. Logo após Franco ter sido apanhado”.

Em fevereiro, James Franco chegou a acordo com duas jovens mulheres que o acusaram de “criar um canal de mulheres jovens”, em que, alegadamente, explorava sexualmente as alunas, usando a educação como justificação. Após o acordo, as queixas ficaram sem efeito.