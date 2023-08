“Charmoso, inteligente, com um sentido de humor apuradíssimo”. Liliana Campos elogia Pinto da Costa

O casamento de Pinto da Costa foi discutido no programa “Passadeira Vermelha” e Liliana Campos teceu vários elogios ao dirigente desportivo.

O casamento de Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, foi discutido no programa “Passadeira Vermelha”. Zulmira Ferreira lançou vastos elogios ao dirigente desportivo: “Ele acredita no amor, é um homem apaixonado e apaixonante. Conheço-o muito bem”, disse.

Quem também deu opinião foi a anfitriã, Liliana Campos, que afirmou compreender o “encanto que as mulheres têm por ele”: “Ele é muito encantador, charmoso, inteligente, com um sentido de humor apuradíssimo. Percebes porque é que ele conquista as senhoras”, referiu.

Pinto da Costa casou-se esta terça-feira, 22 de agosto, com Cláudia Campo. A gestora bancária já era a “primeira-dama” do clube azul e branco.