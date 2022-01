“Chef” de Cristina Ferreira estreia-se na ModaLisboa

Depois de ter sido convidado de Cristina Ferreira, por duas vezes, o “Chef” Fernando Semedo estreou-se na ModaLisboa.

O autor do “The Cookie Cake”, bolo de bolacha que conquistou os portugueses, ganhou grande protagonismo e desta vez abraçou o desafio de Nuno Gama e desfilou na ModaLisboa, como um dos convidados do estilista, que contou também com o campeão de futebol de praia Madjer e o músico Virgul, que atuou no final do desfile.

“Foi um enorme orgulho poder desfilar para o gigante da moda, o Nuno Gama, e poder participar no grito contra as dragagens do Sado, que foi a mensagem do estilista que aplaudo de pé”, disse Fernando Semedo.

FOTO: Inês Ventura