“Chef” Fernando Semedo está novamente apaixonado

Após anunciar o fim do noivado no ano passado, Fernando Semedo revela estar novamente apaixonado.

Em pleno verão, no passado mês de julho, Fernando Semedo anunciou a separação da então noiva Salomé Formosinho. Contudo, o coração do “chef” já está novamente preenchido, como contou o próprio no “Dois às 10”.

“O meu coração está ótimo. Quer dizer que estou muito apaixonado. É uma menina que se chama Ana”, começou por revelar no programa, acrescentando que conheceu a companheira através de amigos, “num jantar”, e que esta é assistente de bordo.

“As coisas entre nós têm corrido muito bem, estamos muito unidos. Ela é aquilo que eu andava à procura há muito tempo. 2023 foi muito agressivo, em vários aspetos, e com a Ana sinto a tranquilidade que andava à procura. Senti que ele era especial”, contou.

Ainda durante o formato da manhã, Fernando Semedo foi surpreendido por Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, que trouxeram a namorada do “chef” ao estúdio.