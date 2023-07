“Chef” Fernando Semedo na festa da TVI sem noiva

Conhecido “chef” esteve na festa de verão da TVI, no sábado, sem a noiva, mas levou uma recordação de Salomé Formosinho.

A ligação do “chef” Fernando Semedo à TVI mantém-se sólida e o autor do bolo de bolacha mais famoso de Portugal voltou a marcar presença na festa de verão da estação, que se realizou no passado sábado, no espaço SUD, em Lisboa.

Fernando Semedo surgiu na “red carpet” com Bruna Gomes, namorada de Bernardo Sousa, e, confrontado com a ausência da noiva, Salomé Formosinho, o “chef” esclareceu que “trata-se de um evento de trabalho, apesar de ser também um encontro com alguns amigos e de convívio”.

Apesar de estar sem a noiva, Fernando Semedo escolheu um acessório especial para a festa que acaba por manter a estudante de medicina dentária por perto: um colar com a letra “S”, de Salomé.

Com um “look” total branco, o “chef” brindou a passadeira com a irreverência de uns ténis Nike personalizados pelo famoso Osky com o seu nome, dos seus dois espaços: The Cookie Cake [restaurante e bar em São Bento, Lisboa] e Reservado [novo espaço que vai abrir ainda no verão em Queluz de Baixo] e as ilustrações do Filipe Carvalho, autor do mural da boutique The Cookie Cake.