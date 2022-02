Chef Gordon Ramsay está em Portugal e jantou na Ericeira

O chef e apresentador escocês está de visita a Portugal e decidiu jantar num restaurante na marginal da Ericeira.

Gordon Ramsay, o cozinheiro que protagoniza programas internacionais como o Master Chef EUA, o Hell’s Kitchen ou o Kitchen Nightmares está em Portugal e escolheu o restaurante “Esplanada Furnas”, na Ericeira, para jantar. A escolha do chef foi revelada pelo próprio estabelecimento, numa publicação na página do Facebook, que partilhou uma fotografia com os funcionários e o chef internacional.

“Tivemos o privilégio de receber um dos melhores chefes do mundo, Gordon Ramsay”, lê-se na legenda da publicação.

No entanto, Gordon Ramsay optou por manter a discrição e nas redes sociais fez qualquer publicação.