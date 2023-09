Chef Kiko Martins viaja para Tel Aviv: “Vivi uma semana fantástica”

O chef Kiko Martins viajou até Tel Aviv, cidade em Israel, onde viveu uma “semana fantástica” ao lado de chefes dos “quatro cantos do mundo”.

O chef de cozinha Kiko Martins viajou até Tel Aviv, cidade israelita, onde adquiriu conhecimento com chefes dos “quatro cantos do mundo” acerca da cozinha local. Nas redes sociais, deixou um pequeno texto onde falou acerca da experiência.

“Vim com mais chefes dos quatro cantos do mundo para conhecer a culinária israelita e com a ajuda do Kisha, o nosso guia, vivi uma semana fantástica. Voltar a sentir os cheiros e sabores, mergulhar de cabeça na herança cultural e histórica deste país impressionante, foi uma viagem e tanto. Boa comida, ótimas companhias, muitas gargalhadas, novas técnicas e combinações de sabores inesperadas”, escreveu.

Na caixa de comentários, os seguidores elogiaram a iniciativa. “Um português de registo mas um chefe do universo, muitas felicidades nessa caminhada” e “Que maravilha” são dois dos exemplos.