Chef “querido” de Cristina Ferreira enfrenta drama para abrir novo espaço

O chef Fernando Semedo quer abrir um novo restaurante, mas está a debater-se com problemas no nome do espaço, que foi reclamado por uma marca espanhola.

Fernando Semedo, o autor do famoso bolo de bolacha, The Cookie Cake, prepara-se para abrir um novo restaurante, como contou em primeira mão a Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz na sua última visita ao programa da TVI “Dois às 10, na passada quinta-feira, dia 20 de abril. Porém, o chef tem enfrentado alguns problemas, nomeadamente com o nome do restaurante que, segundo desabafou o próprio, foi reclamado por uma marca espanhola.

Segundo apurámos, Fernando Semedo ainda não sabe se irá avançar para a Justiça de forma a resolver esta situação e colocou nas mãos do seu advogado essa decisão para apurar se é viável ou não.

O dia 15 de maio era a data prevista para a abertura do novo espaço do chef, que passa agora a ser vizinho da TVI, pois o restaurante situa-se em Queluz de Baixo; porém Fernando Semedo, um dos finalistas do “Big Brother Famosos” (edição de Bernardo Sousa) foi obrigado a mudar a empresa que está a realizar as obras, o que causou um atraso grande na abertura.

Fernando Semedo não esconde, mesmo assim, o entusiasmo e promete oferecer a todos os clientes um conceito único. Nas suas redes sociais diz que vai ser fiel à sua cozinha, já conhecida por ser bem portuguesa: bacalhau e bife são algumas das especialidades, bem como os famosos hambúrgueres.

Neste espaço irá ainda nascer uma cozinha Samsung, mais reservada para eventos exclusivos. Trata-se da primeira cozinha da marca que escolheu Fernando Semedo como o chef embaixador da marca.

Recorde-se que o chef é um dos preferidos de Cristina Ferreira, diretora de Ficção e Entretenimento da TVI, que fez vários elogios públicos ao seu trabalho.