Chefs Kiko, José Avillez e Henrique Sá Pessoa reabretura da “Gourmet Experience” no El Corte Inglés

Os chefs portugueses estarão na reabertura do espaço “Gourmet Experience” do El Corte Inglés, em Lisboa, esta terça-feira.

Depois de dois meses encerrado devido à Covid-19, o “Poke”, do Chef Kiko, o “Balcão”, do Chef Henrique Sá Pessoa, a “Tasca Chic” e o “Jacaré” do Chef José Avillez irão juntar-se ao ao leque de restaurantes que estão a reabrir um pouco por todo o país e os chefs dos espaços irão receber pessoalmente os clientes a partir das 15 horas.

O “Gourmet Experience” foi adaptado com “a implementação das medidas de segurança recomendadas pela DGS e outras consideradas igualmente importantes para que os clientes sejam recebidos com a máxima segurança”, garante o El Corte Inglés.