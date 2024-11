Cher lança livro de memórias sobre infância difícil e casamento com Sonny Bono

Esta terça-feira, a cantora norte-americana Cher lançou o primeiro volume do seu livro de memórias, onde revelou detalhes sobre o casamento conturbado que viveu com Sonny Bono.

A cantora Cher colocou em papel as memórias de um passado difícil, dando origem a sua primeira obra autobiográfica, intitulada “Cher: The Memoir”, cujo primeiro volume foi lançado esta terça-feira nos EUA.

A artista californiana, de 78 anos, começou por recordar a infância no seio de uma família disfuncional. Viciado em heroína, o pai, Johnnie, casou duas vezes com a mãe, Georgia, mas nunca esteve presente na vida da filha. Na época, tentou obrigar a companheira a fazer um aborto: “Graças a Deus, ela levantou-se daquela maca, caso contrário não estaria a escrever estas páginas”, lê-se na obra, citada pelo “El País”.

Após o nascimento de Cher, a mãe, que trabalhava como empregada de mesa, viu-se obrigada a deixar a criança num orfanato em Pensilvânia. Anos mais tarde, foi buscar a filha e mudaram-se para Los Angeles, onde a intérprete de “Believe” conviveu com filhos de celebridades, como Liza Minnelli, e viveu um breve romance com Warren Beatty.

A reviravolta na vida de Cher aconteceu na década de 1960, quando, aos 16 anos, conheceu Sonny Bono. O produtor musical, que morreu em 1998, ofereceu-lhe casa em troca de trabalhos domésticos, mas os dois acabaram por se apaixonar e casar. Juntos, tiveram um filho: Chaz Bono, de 55 anos.

“Ele levou o meu dinheiro todo”

A cantora deu os primeiros passos na indústria musical com o ex-marido, com a dupla Sonny & Cher. “Eu pensei que éramos marido e mulher, metade é dele, metade é minha. Não me ocorreu que poderia ser de outra maneira”, contou na obra, afirmando que o ator a deixou na falência.

Ao longo dos quase 20 anos que estiveram casados, Sonny Bono não deixava Cher relacionar-se com os restantes membros da banda ou ir a jantares. Em 1972, a artista equacionou o hipótese de saltar da varanda de um hotel.

Após a separação de Bono, em 1974, Cher casou com Gregg Allman, com quem teve outro filho, Elijah, de agora 48 anos. Atualmente, a cantora não esconde a paixão que sente por Alexander Edwards, 30 anos mais novo. O casal marca presença em vários eventos, tendo sido um dos últimos o desfile da Victoria’s Secret, onde Cher atuou.