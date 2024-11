Chiara Ferragni e herdeiro da Pirelli já não escondem a paixão

Após o divórcio do rapper Fedez, a influenciadora Chiara Ferragni parece ter reecontrado o amor ao lado de Giovanni Tronchetti. O empresário é descendente de uma das famílias mais influentes da indústria italiana.

Esta semana, Chiara Ferragni e o empresário Giovanni Tronchetti, herdeiro da marca de pneus Pirelli, passearam de mãos dadas pelas ruas de Milão, em Itália, juntamente com os filhos, frutos de relacionamentos anteriores.

Segundo a imprensa italiana, Tronchetti tem intenções de pedir a mão da amada no Natal, tendo já encomendado o anel de noivado. O neto de Marco Tronchetti Provera, homem que levou a Pirelli à liderança global, terá sido visto a sair de uma ourivesaria no quadrilátero da moda, avança a publicação “Oggi”.

No Instagram, a influenciadora italiana fez um balanço sobre último ano. “Um ano que foi, sem dúvida, o mais difícil da minha vida, mas que, por incrível que pareça, também me deu liberdade”, escreveu, esta sexta-feira, juntamente com uma fotografia na sala da casa nova.

“Um ano em que esta casa se tornou o refúgio da minha ‘nova’ família, e em que percebi que, por vezes, é necessário deixar certas pessoas para começar a cuidar de nós próprios e abrir espaço para o verdadeiro amor”, acrescentou.

Vale recordar que Chiara Ferragni, de 37 anos, oficializou, há cerca de uma semana, o divórcio do rapper Fedez, de 35, com quem estava casada desde 2018. O ex-casal tem dois filhos em comum: Leone, de seis anos, e Vittoria, de três.