Chocada com morte do agricultor da SIC, Andreia Rodrigues promete homenagem neste domingo

Andreia Rodrigues lamentou a morte do concorrente do programa “Quem Quer Namorar com o Agricultor?”, da SIC, durante as gravações da nova temporada.

A apresentadora do formato falou pela primeira vez, no perfil de Instagram, sobre José, de 65 anos, que sofreu um ataque cardíaco enquanto estava a gravar o programa, segundo a “TV Guia”.

“O José. Impossível não nos lembrarmos do sorriso com que nos recebeu a todos, o sorriso e a alegria com que abraçou esta experiência e a vontade que sempre teve de a viver. O José mostrou-nos que não há validade, nem idade para nos apaixonarmos. O José queria muito voltar a amar”, começou por escrever.

“Contou-nos a sua história, partilhou as suas paixões, abriu-nos a porta da sua casa e fez-nos sentir como se fosse nossa. A cada visita eu era recebida com um ramo de flores, um sorriso e um enorme carinho”, prosseguiu.

A comunicadora afirmou estar em choque com a morte do concorrente. “Receber a notícia da partida do José foi um choque, mas nesta edição, por tudo aquilo que ele nos deu, comprometemo-nos a homenageá-lo, sabendo que é também vontade da família honrar a vida do José e a forma como ele a vivia e viveu cada dia desta experiência”, desabafou.

Andreia Rodrigues adiantou que na estreia do formato, este domingo, 11 de setembro, José vai ser homenageado. “As imagens têm a capacidade de eternizar as pessoas, as suas gargalhadas, sorrisos e lágrimas. No primeiro dia, rimos e emocionámo-nos com o José e, por isso, este domingo, na estreia da sexta temporada do ‘Quem quer namorar com o Agricultor?’ tínhamos o dever de o homenagear. Porque o José e aquilo que ele nos deu não se apaga. Obrigada, José!” rematou.