Chris Hemsworth faz pausa na carreira após diagnóstico de Alzheimer

Chris Hemsworth admitiu que vai fazer uma pausa na carreira sem saber quando regressa ao trabalho depois do diagnóstico de Alzheimer em estado avançado.

O ator, que ficou conhecido por dar vida à personagem “Thor” no universo da Marvel, confessou, durante a a série “Limitless”, da Disney, que quando terminar os trablahos vai aproveitar com a família.

“Realmente desencadeou algo em mim para querer tirar algum tempo”, disse.

“Desde que terminámos a série, tenho estado a completar as coisas para as quais já estava contratado. Agora, quando terminar esta promoção, irei para casa e vou ter um bom descanso e apenas simplificar. Estar com as crianças, estar com a minha esposa”; prosseguiu.