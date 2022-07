Chrissy Teigen completa um ano de sobriedade: “Vou deixar os pesadelos aparecerem”

Chrissy Teigen completou, esta segunda-feira, 18 de julho, um ano de sobriedade. A modelo fez questão de assinalar a data nas redes sociais.

A também empresária, de 36 anos, começou por destacar, no perfil de Instagram, que está há um ano sem tocar numa “gota de álcool”. Contudo, a mulher do cantor John Legend admitiu que, às vezes, sente falta de ficar “louca e despreocupada”.

“Nem uma gota de álcool durante estes 365 dias! Sinto falta de me sentir louca e despreocupada às vezes mas, para ser honesta, no final já não sentia aquela sensação divertida. Bebia para acabar com a ansiedade louca que depois se foi embora quando eu parei de beber”, escreveu.

De seguida, Chrissy Teigen admitiu que não sabe se voltará a beber álcool. “Honestamente, ainda não sei se nunca mais vou beber, mas sei que nunca mais quero ser assim”, assegurou.

A manequim garantiu que vai resolver os seus problemas com um profissional e não com a bebida. “Vou deixar os pesadelos aparecerem e tentar resolvê-los na terapia, sem bebida”, concluiu.