Depois de perder bebé, Chrissy Teigen desabafa: “Estou num buraco de luto e depressão”

Chrissy Teigen admitiu estar num “buraco de luto e depressão” depois de ter perdido o filho, Jack. A ex-manequim garantiu que está a receber ajuda.

A mulher de John Legend quis descansar os seguidores em relação à sua ausência das redes sociais. Por isso, a também apresentadora deixou um esclarecimento emotivo no Twitter.

“Não tenho feito muitas publicações no Twitter porque, honestamente, estou num buraco de luto e depressão”, começou por justificar Chrissy Teigen.

No entanto, a companheira do artista garantiu que está rodeada de pessoas para a ajudarem nesta fase mais complicada. “Não se preocupem, tenho muita ajuda à minha volta para conseguir ficar melhor e curar-me em breve”, afirmou.

Chrissy Teigen perdeu o bebé durante o parto. No início de outubro, devastada com a tragédia, a ex-modelo partilhou fotografias do momento pós-parto em que o casal aparece abraçado..

Para homenagear o bebé que perdeu, a ex-manequim fez uma tatuagem no pulso com o nome da criança: Jack.

Lembre-se que Chrissy Teigen e John Legend, que estão juntos há 14 anos, são pais de Luna, de quatro anos, e Miles, de dois.