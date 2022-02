Chrissy Teigen revela estar a fazer tratamentos de fertilidade após aborto

Chrissy Teigen revelou, este domingo, 20 de fevereiro, que começou a fazer tratamento de fertilização “in vitro”, após a morte do filho Jack.

Depois de ter perdido o terceiro filho, que morreu durante o parto há mais de um ano, a modelo, de 36 anos, anunciou, no perfil de Instagram, que decidiu “salvar o máximo de óvulos” para fazer embriões “fortes e saudáveis”.

“Estou num novo ciclo de tratamentos de fertilização ‘in vitro’ para salvar o máximo de óvulos possível na esperança de fazer embriões fortes e saudáveis”, disse a companheira do cantor John Legend.

“Honestamente, não me importo com as injeções… Elas fazem-me sentir como um médico/químico”, acrescentou, pedindo, de seguida, aos fãs para pararem com as perguntas sobre uma nova gravidez.

“Humildemente, peço que parem de perguntar se estou grávida porque, embora saiba que é dito com boas intenções, é chato ouvir isso porque é o oposto de estar grávida!” afirmou a também empresária.

Chrissy Teigen e John Legend têm dois filhos em comum, Luna Simone, de cinco anos, e Miles Theodore, três.