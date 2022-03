Cifrão abre academia de arte urbana

O bailarino abriu, em Lisboa, uma academia de arte urbana “Arcade Dance Center”, um espaço que garante reunir street dance, música, artes plásticas, audiovisuais e até medicina chinesa.

Vítor Fonseca, mais conhecido Cifrão, inaugurou, em outubro, a “Arcade Dance Center”, a bailarina, modelo e atriz Noua Wong e o coreógrafo Vasco Alves.

O espaço fica no centro de Benfica, dentro do Jardim do Palácio de Baldaya, em Lisboa, e é, segundo a nota da agência Glamm, “mais do que uma escola de dança, é um sonho realizado, um projeto de vida”.

Recorde-se que além de ter sido jurado em programas como “A Tua Cara Não Me É Estranha”, “Dança com as Estrelas” ou “Let’s Dance”, o coreógrafo tem a direção artística da primeira companhia de dança online portuguesa, a Online Dance Company e foi ainda responsável pelo Online Dance Challenge.