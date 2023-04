Cifrão conta o que sentiu quando ouviu recentemente Angélico ao ouvido: “O mundo caiu”

Nos ensaios para a grande “tournée” nacional dos D’ZRT, um dos elementos da banda, Cifrão, contou o que sentiu quando ouviu Angélico Vieira ao ouvido.

Angélico Vieira perdeu a vida em junho de 2011, num acidente de viação, mas a sua memória continua bem viva para a banda D’ZRT, que o vai homenagear na “tournée” que vai percorrer o país.

Cifrão, um dos elementos do grupo, que conta ainda com Edmundo Vieira e Paulo Vintém, contou à revista “TV Guia” o que sentiu quando ouviu a voz do amigo ao ouvido nos ensaios.

“Íamos ensaiar uma música que terá a voz do Angélico. E eu pus os meus In-Ears e avancei a olhar para a estrutura, que depois vai ser o público. De repente, começo a ouvi-lo cantar nos meus ouvidos e o mundo caiu”, disse o cantor à revista.

“Parecia que o Angélico estava atrás de mim ou ao lado… só não estava no meu campo de visão. Acho que vou sentir isto também nos concertos e vai ser forte”, garantiu Cifrão.