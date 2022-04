Cifrão cria festival online de arte para promover jovens artistas

“#$LovesArt Fest Week” é um festival que acontece no Instagram de Cifrão até 7 dezembro, com o objetivo de promover exposições de artistas nacionais.

Com o lema que de que a cultura é segura, o bailarino e coreógrafo criou uma iniciativa para contrariar a atual conjetura, onde irá mostrar o talento dos jovens criadores.

Segundo Cifrão, o autor e impulsionador deste movimento, “todos dizem que em tempos de crise económica também tem que haver crise cultural. É por discordar que nasce, assim, uma viagem pelo universo de alguns dos melhores jovens artistas portugueses, numa inédita exposição virtual”.

Todos os dias, Cifrão vai partilhar no seu Instagram um artista nacional, que tem atualmente uma exposição física a decorrer e que pode ser visitada no local, com todas as normas de segurança.

Esta iniciativa acontece na sequência de “$LovesArt”, criado em julho pelo bailarino e corógrafo, que divulga todas as semanas artistas nacionais, tendo partilhado mais de 20 trabalhos de nomes do nosso panorama, nas áreas de fotografia, pintura, arte plástica, escultura, arte digital e performance.