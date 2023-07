Cifrão e Crómio posam juntos no colégio dos “Morangos com Açúcar”

Cifrão e Crómio são dois atores e personagens eternizados pelos “Morangos Com Açúcar”. Ambos voltaram à série e posaram juntos no Colégio da Barra.

Aproxima-se o último trimestre do ano, época em que os “Morangos Com Açúcar” vão estrear e voltar aos ecrãs. As gravações da nova temporada da série da TVI ainda não terminaram e o público tem recebido bastantes imagens dos momentos “atrás das câmaras” dos atores.

Mais um desses registos chegou às redes sociais com os protagonistas a serem Cifrão e Tiago Castro, o “Crómio”. Ambos são personagens da série original, contracenaram em 2004 na segunda temporada, e regressam agora para o “remake” da produção juvenil.

Os dois atores posaram, lado a lado, na fachada do Colégio da Barra, palco principal da série. “Colégio da Barra 4life”, escreveu Cifrão, na legenda. Tiago Castro acrescentou: “20 anos numa foto”.

Cifrão irá regressar à série no papel de professor de dança e voltará a usar o seu visual mais conhecido: a “crista”. Tiago Castro também regressa aos “Morangos” no seu eterno papel de “Crómio”.