Cifrão e Noua assinalam primeiro mês de vida da filha Zaya

Zaya nasceu no passado mês de agosto. A menina é a primeira filha do casal Noua e Cifrão, que assinalou a data.

Cifrão e Noua foram pais pela primeira vez no passado mês de agosto. O casal recebeu Zaya nos braços no dia 20 e, nesta quarta-feira, o coreógrafo e a bailarina assinalaram o primeiro mês de vida da filha.

“E assim fazemos a nossa história, família Wong Fonseca em comemorações. Um mês de baby Z e 16 anos de nós. Muito amor nesta foto. Caramba amor… olha o que construímos!”, escreveu Noua numa fotografia em família que partilhou.

O integrante dos D’ZRT e ator dos “Morangos com Açúcar” respondeu à publicação da companheira: “A nossa vida a ficar completa”.

De relembrar que Cifrão teve de abandonar um dos concertos da banda, no Algarve, mais cedo, devido ao nascimento da filha. “Obrigado a todos que foram assistir o concerto e respeitaram o facto de não poder estar com vocês no fim desta noite incrível que nos proporcionaram. Tinha que voar para a minha Noua. A nossa filha já nasceu”, escreveu o músico numa partilha.