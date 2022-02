Cifrão escolhido como embaixador e coreógrafo do Dia do Pijama

Cifrão é, mais um ano, o padrinho do Dia Nacional do Pijama, que se comemora esta segunda-feira, 22 novembro.

Este ano, o tema “Acreditar”, interpretado por Soraia Ramos, teve Cifrão como coreógrafo do videoclip que pretende alertar e sensibilizar as pessoas para o facto de existirem milhares de crianças institucionalizadas e da importância de crescerem numa família.

Embaixador da iniciativa “Missão Pijama” desde 2015, para Cifrão, “é um projeto muito especial” por conseguir “desenvolver uma parte mais social da dança, algo que se reflita a nível geracional” e “divirta ao mesmo tempo e alerte para o mundo das crianças”.

Esta nova canção faz parte do Kit educativo para todas as escolas inscritas no Dia Nacional do Pijama.

Tal como já é habitual, esta segunda-feira as crianças até aos dez anos vão de pijama para a escola, “como símbolo de carinho, empatia, compromisso familiar, da história que se lê antes de deitar, para lembrar que todas as crianças no mundo têm direito a crescer numa família”.