Cifrão faz homenagem a Angélico Vieira 11 anos depois da morte do amigo

Vítor Fonseca, mais conhecido como Cifrão, lembrou, esta terça-feira, 28 de junho, o amigo e cantor Angélico Vieira que morreu em junho de 2011.

O cantor mostrou-se nostálgico, no perfil de Instagram, ao lembrar o colega de banda, que morreu na sequência de um trágico acidente, com uma fotografia em que aparecem os dois em cima do palco.

Na imagem, Cifrão surge a receber uma mensagem de Angélico Vieira com o público à sua frente. Entre os vários comentários da publicação, destaque para a reação de Paulo Vintém, que se demonstrou rendido ao “post” do amigo e bailarino.

Também Paulo Vintém recordou Angélico Vieira numa conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI “Goucha”. “Foi muito difícil aceitar que aquilo tinha acontecido, foi tão surreal”, confessou.

“Ficam momentos maravilhosos, fica uma pessoa muito boa, um grande amigo, um talento enorme que já estava muito à frente do que se fazia na altura, tinha muito para dar na música. Tivemos o privilégio de o ter”, concluiu.

Lembre-se que Cifrão, Angélico Vieira, Paulo Vintém e Edmundo Vieira fizeram parte do grupo musical D’ZRT, que surgiu pela primeira vez na série juvenil “Morangos com Açúcar”, da TVI.