Cifrão encontra no baú fotos ao lado de Paulo Vintém

Cifrão fez questão de assinalar publicamente, este sábado, o dia em que o seu amigo e antigo colega de banda DZRT Paulo Vintém fez 41 anos.

Vítor Fonseca, também conhecido por Cifrão, e Paulo Vintém conheceram-se quando gravavam a série “Morangos com Açúcar”, da TVI, e integraram a banda DZRT, juntamente com Edmundo e Angélico Vieira.

No dia em que o seu amigo de longa data completa 41 anos, o jurado do programa “Dança com as Estrelas” foi até ao baú das memórias buscar um “tesourinho” de quando os dois eram mais novos.

“Juntos desde sempre. Parabéns, sacana”, escreveu o também coreógrafo.

O trabalho de Vítor Fonseca, Paulo Vintém, Edmundo e Angélico Vieira como DZRT começou em “Morangos com Açúcar”, mas a banda saltou do pequeno ecrã para a vida real e tornou-se num grupo de referência em Portugal.

Ao longo da carreira que arrancou em 2004 e terminou em 2010, o grupo lançou três álbuns: “DZRT” (2005), “Orginal” (2006) e “Project” (2009).

LEIA TAMBÉM: