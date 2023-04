Cifrão partilha fotos dos ensaios para os concertos: “Os nervos já começam a apertar”

Cifrão partilhou no Instagram várias fotografias com Paulo Vintém e Edmundo Vieira a ensaiar para a tour da banda D’zrt que arranca já em abril.

O coreógrafo Vítor Fonseca, mais conhecido por Cifrão, partilhou nesta quarta-feira, dia 12, várias fotografias a ensaiar para a tour “Encore” dos D’zrt, com os restantes elementos da banda, Paulo Vintém e Edmundo Vieira: “Os nervos já começam a apertar.. mas tenho a sorte de ter ao meu lado dois irmãos que a vida me deu… sinto-me tão seguro do vosso lado”, referiu o músico e bailarino.

“Todo este percurso é tão bonito quanto doloroso e só faz sentido porque o estamos a fazer juntos.. os 4.. Estamos juntos! SEMPRE!”, rematou.

A “boys band” portuguesa nasceu em 2004, na sequência da telenovela juvenil “Morangos com Açúcar”, transmitida pela TVI. O grupo composto, inicialmente, por quatro elementos, lançou cinco discos e encheu várias salas de espetáculo espalhadas pelo país.

Em 2007, anunciaram uma pausa mas, em 2009, lançaram o álbum “Project” que subiu, diretamente, para o topo de discos mais vendidos em Portugal.

Em junho de 2011, o grupo viria a deparar-se com uma tragédia: Angélico Vieira, um dos integrantes da banda, faleceu com 28 anos, na sequência de lesões graves provocadas por um acidente de viação.

Após a perda do amigo, os restantes elementos, Cifrão, Paulo Vintém e Edmundo Vieira, chegaram a integrar alguns projetos na televisão.

Em julho do ano passado, para grande felicidade dos fãs, anunciaram o regresso aos palcos: “Foi uma coisa ponderada pelos três durante muitos anos. Neste último ano, decidimos que estava na hora de nós recordarmos tudo aquilo que fizemos e decidimos fazer um espetáculo. Marcámos o Altice Arena no dia 29 de abril”, disse Vítor Fonseca no “Jornal das 8”, transmitido pela TVI.

O sucesso foi tanto que, atualmente, a banda conta com mais de dez concertos agendados de norte a sul do país.

Recorde-se que, em agosto do ano passado, Paulo Vintém e a mulher, a atriz Marta Melro, deram as boas-vindas à pequena Aurora. No passado sábado, dia 8, Cifrão e a companheira Noua também revelaram que vão ser pais pela primeira vez.