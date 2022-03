Cifrão reúne milhares em festival de dança on-line

View this post on Instagram

Quase 1 milhão de pessoas estiveram durante 7 dias a acompanhar o 1° Festival Online de Dança powered by @millenniumbcp OBRIGADO a todos por se terem emocionado e aplaudido – dos vossos sofás – às incríveis performances dos melhores bailarinos portugueses! OBRIGADO ao @millenniumbcp por mais uma vez homenagear a cultura portuguesa! Levar a casa de todos os portugueses o melhor da dança portuguesa é e continuará a ser o meu sonho! @glam.celebrity @millenniumbcp @online.dance.company #EuDançoEmCasa #festonlinededança