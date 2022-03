Cifrão revela que Miley Cyrus ficou sem reação ao ver Angélico Vieira

Miley Cyrus ficou sem reação ao ver Angélico Vieira na edição de 2010 do Rock In Rio, em Lisboa, em que os D’ZRT se cruzaram com a cantora norte-americana.

Durante a entrevista de Vítor Fonseca, Edmundo Vieira e Paulo Vintém ao “Untold Stories do Rock in Rio”, no YouTube, o artista conhecido como Cifrão revelou a história inédita entre a artista e o cantor, que morreu a 28 de junho de 2011.

Segundo Cifrão, o grupo foi convidado para tirar uma fotografia, na altura, com Miley Cyrus e esta ficou “boquiaberta” com Angélico Vieira. Paulo Vintém adiantou que a artista passou a noite em Portugal.

“O Reencontro – com os D’ZRT” está agendado para 24 de dezembro na TVI Ficção. Trata-se de uma conversa conduzida por Ana Rita Clara, em que os elementos da banda vão partilhar algumas histórias com o público.

A 25 de dezembro, a TVI Ficção vai emitir o concerto dos D’ZRT no Pavilhão Atlântico, em 2008.