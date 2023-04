Cifrão volta aos “Morangos com Açúcar” e vai ser professor

Vítor Fonseca, mais conhecido por Cifrão, vai voltar aos “Morangos com Açúcar” no papel de professor… e com a “crista”.

Ele está de regresso à série infanto-juvenil da TVI: depois da banda D’ZRT ter nascido nos “Morangos com Açúcar”, o músico, bailarino e ator Vítor Fonseca, mais conhecido por Cifrão, vai começar a gravar o fenómeno televisivo da última década.

De acordo com a revista “Nova Gente”, o intérprete vai ser professor de dança no Colégio da Barra… e voltará a usar “crista”.

A revista acrescenta que, tal como na vida real, Cifrão terá um “look” desportivo e casual.

Recorde-se que o artista arranca, em breve, com a digressão “Encore”, dos D’ZRT, ao lado de Paulo Vintém e Edmundo.

“Os nervos já começam a apertar.. mas tenho a sorte de ter ao meu lado dois irmãos que a vida me deu… sinto-me tão seguro do vosso lado”, referiu o músico e bailarino.

Entretanto, o músico prepara-se para ser pai pela primeira vez. Apesar de, como confessou a namorada, Noa, à N-TV na apresentação do programa “Dança Comigo”, da RTP1, “a prioridade ser o trabalho”, o membro dos D’ZRT e a bailarina atravessam um momento de grande felicidade com o “estado de graça”. “Aí vem o sol”, anunciou Noua nas redes sociais. A mesma frase, em inglês, foi partilhada por Cifrão.