Cigana ou feirante? Sandrina do “BB” com vida em causa

Chegou ao programa de Cláudio Ramos com uma história dramatica mas, afinal, parece que não é bem assim. Sandrina será feirante e não cigana.

Foi a história da noite da estreia deste domingo do “Big Brother Zoom”: Sandrina, 21 anos, garantiu que fugiu do pai e da sua comunidade cigana em Moura, no Alentejo, para morar em Lisboa, onde quis seguir o curso de cabeleireira.

Na altura, com apenas 17 anos, acabou por apaixonar se mas, segundo o que contou a Cláudio Ramos, no programa da TVI, terá sofrido de “violência” da mãe do namorado, que a expulsou de casa.

Os sites das revistas de Televisão rapidamente deram ênfase a história mais trágica da noite de domingo e, entre o relato que o irmão da concorrente está a pedir 500 euros por informações sobre Sandrina, várias notícias asseguraram que a rapariga, afinal, não é cigana, mas feirante.

Contactada pela N-TV, uma amiga da rapariga de Moura resume a história: “O pai não é nada cigano. Como é possível ir para ali pregar estas pantomineirices”, refere, surpreendida.

“Um irmão tem uma sapataria em frente ao banco e o outro irmão uma loja de lingerie na mesma rua. São conhecidos como os chocapics. O pai é sucateiro”, garante a nossa fonte ao site.

No perfil de Instagram, Sandrina refere que o jogador Ricardo Quaresma, ex-FC Porto, é o seu ídolo porque compreende muito bem o que ele sente e que quer acabar com o preconceito contra os ciganos.

Mas, no Facebook, um homem que responde como cigano, Torinho Safara, desafia os jornalistas a ir a Moura: “Ela é tendeira, das pratas, não é cigana, quer fazer se de vítima para ser escolhida para uma casa famosa? O pessoal de Moura sabe que estou a falar a verdade”, remata.

