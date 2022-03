Cimeira de patrões: Nuno Santos dá as boas-vindas a Cristina Ferreira na TVI

O encontro – de alto nível – que faltava: depois de várias reuniões, Cristina Ferreira conversou, finalmente, esta sexta-feira com Nuno Santos.

O diretor-geral da TVI e a nova diretora de Entretenimento e Ficção do canal tiraram a primeira foto juntos, depois de Cristina já ter feito o mesmo com Pedro Teixeira, Manuel Luís Goucha e, já hoje, com Cláudio Ramos, o seu antigo “vizinho” na SIC.

Nuno Santos passou alguns dias de férias no Algarve e só agora foi possível encontrar-se com a outra “patroa” da estação, a quem deu as boas-vindas.

Nos últimos dias, Cristina Ferreira reuniu-se com várias equipas de produção da TVI e ainda esteve nos estúdios da produtora de novelas Plural.