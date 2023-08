Cinema e compras: o dia de Ronaldo e Georgina com os filhos

Com um dia de folga para gastar, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez levaram os filhos ao cinema e às compras.

Um dia passado em família. Foi assim que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez aproveitaram uma folga. Acompanhado dos filhos, o casal foi ao cinema e fez ainda algumas compras.

Nas redes sociais, a companheira do CR7 partilhou alguns registos desse dia. Gio, como é mais conhecida, publicou mais um retrato em família e algumas imagens da “hora do filme” e das compras. “Compras e cinema com as minhas vidas”, lê-se na legenda.

Já o jogador, também publicou a fotografia com a família e escreveu: “A minha vida”.

De relembrar que, recentemente, Cristiano ganhou, no passado sábado, a Taça dos Campeões da Arábia pelo Al-Nassr no jogo frente ao Al-Hilal, de Jorge Jesus. Além disso, o avançado conquistou ainda o prémio de melhor marcador da Taça dos Clubes Campeões Árabes.

Face à conquista do companheiro, a modelo não deixou passar o momento em branco e mostrou-se a comemorar o prémio, junto dos filhos do casal.