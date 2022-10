Cinha Jardim admite ter ficado “triste” com fim da relação de Sofia Ribeiro

Cinha Jardim admitiu, esta sexta-feira, 14 de outubro, ter ficado “triste” com o fim do relacionamento amoroso de Sofia Ribeiro.

A comentadora do programa “Dois às 10” (TVI) confessou, durante a emissão do matutino, estar triste com o término do namoro entre a atriz e José Fernando Maia.

“Fiquei muito triste por saber que a Sofia está separada do namorado, o José Maia”, disse.

A socialite contou que esteve com o ex-casal num momento em que os dois estavam num hotel a passar o fim de semana. Mais tarde, Cinha Jardim descobriu que José Maia é filho de uns amigos.

O anúncio do fim do namoro de Sofia Ribeiro foi feito, recentemente, pela atriz. “Estou em paz e tranquila. Não me afeta nada falar sobre isto!” disse, em declarações à Imprensa no ModaLisboa.