Cinha Jardim e Helena Isabel Patrício desentendem-se em direto

Durante a emissão do programa “Última Hora”, do “Big Brother”, na TVI, Cinha Jardim e Helena Isabel Patrício desentenderam-se em direto.

O assunto que causou a tensão entre as duas comentadoras prende-se com a discussão protagonizada por Catarina Severiano e Miguel Vicente dentro da casa mais vigiada do pais.

“Não posso entender essa tua defesa quando tu, no teu programa, atiraste-te aos cabelos do Cláudio. Perdeste a cabeça também. Tens de entender que, quando se está lá dentro, se perde a cabeça às vezes”, atirou Cinha Jardim ao recordar uma atitude de Helena Isabel durante a sua passagem pelo “reality show” “Secret Story 6”, no canal quatro.

“Perdi a cabeça e, por sorte, tive alguém que quando eu fiz um movimento mais brusco não me deixou agredir ninguém. Se tivesse agredido, tinha saído e nós aprendemos com os erros. Neste momento, passaram cinco anos, retratei-me e acho que foi uma atitude péssima, não foi bonita”, afirmou Helena Isabel Patrício de seguida.

“Estás a defender como se não tivesses estado lá dentro e não tivesses perdido a cabeça”, retorquiu Cinha Jardim.